روسيا: تخصيب اليورانيوم حق لجميع اعضاء "ان بي تي" ولايمكن انكاره

وكتب اوليانوف یوم امس الاحد في صفحته الخاصة على تويتر في اشارة الى اصرار الامريكيين منع ایران من تخصیب الیوارنیوم: ان تخصيب اليورانيوم حق لجميع اعضاء ان بي تي ولايمكن انكاره وهذا الامر تم التاكيد عليه في نص الفقرة الرابعة للمعاهدة.

واضاف ان عدم اطلاع المسؤولين الامريكيين على مفاد المعاهدة سيخل بمنع انتشار الاسلحة النووية.

واشار اوليانوف في تغريدة اخرى الى تصريحات جون بولتون الذي طالب بمنع ايران من تخصيب اليورانيوم، لافتا الى كلام ممثل احدى الدول الغربية الذي قال: ان بلادي لاتقوم بتخصيب اليورانيوم وهي لاتنوي القيام بذلك ولكن اذا تقرر حرمانها من هذا الحق المسلم في معاهدة ان بي تي فأنها ستكافح حتى النهاية لاسترجاعة.

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