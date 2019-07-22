٢٢ يوليو ٢٠١٩ - ١١:١٤
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83405996
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روسيا: تخصيب اليورانيوم حق لجميع اعضاء "ان بي تي" ولايمكن انكاره

روسيا: تخصيب اليورانيوم حق لجميع اعضاء "ان بي تي" ولايمكن انكاره

موسكو / ۲۲ تموز / يوليو / ارنا - اكد سفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ووكالة الطاقة الذرية في فينا " ميخائيل اوليانوف" ان تخصيب اليورانيوم هو حق لجميع اعضاء معاهدة "ان بي تي" ولايمكن انكاره.

وكتب اوليانوف یوم امس الاحد في صفحته الخاصة على تويتر في اشارة الى اصرار الامريكيين منع ایران من تخصیب الیوارنیوم: ان تخصيب اليورانيوم حق لجميع اعضاء ان بي تي ولايمكن انكاره وهذا الامر تم التاكيد عليه في نص الفقرة الرابعة للمعاهدة.

واضاف ان عدم اطلاع المسؤولين الامريكيين على مفاد المعاهدة سيخل بمنع انتشار الاسلحة النووية.

واشار اوليانوف في تغريدة اخرى الى تصريحات جون بولتون الذي طالب بمنع ايران من تخصيب اليورانيوم، لافتا الى كلام ممثل احدى الدول الغربية الذي قال: ان بلادي لاتقوم بتخصيب اليورانيوم وهي لاتنوي القيام بذلك ولكن اذا تقرر حرمانها من هذا الحق المسلم في معاهدة ان بي تي فأنها ستكافح حتى النهاية لاسترجاعة.

انتهى**م م**۱۰۴۹

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