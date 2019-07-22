٢٢ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٢٠
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83406061
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التوقيع على ۱۱ عقدا استثماريا في منطقة جابهار الحرة

التوقيع على ۱۱ عقدا استثماريا في منطقة جابهار الحرة

جابهار / ۲۲ تموز / يوليو / ارنا – اعلن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان عن التوقيع على ۱۱ عقدا استثماريا في منطقة جابهار الحرة وقال سيتم تنفيذها حتى نهاية العام الايراني الحالي ( ينتهي ۲۰مارس ۲۰۲۰).

واشار "بهروز اقائي" اليوم الاثنين في تصريح لوكالة ارنا الى تزايد الطلبات  على الاستثمار في منطقة جابهار الحرة، مؤكدا ان على المستثمرين الاستفادة من مزايا ومحفزات المنطقة وكذلك الامكانيات الكبيرة لها في شحن السلع والبضائع.

وقال ايضا ان حجم التفريغ والتحميل السنوي للميناء يبلغ في مرحلته الاولى ۸.۵ مليون طن وبامكانه استقبال السفن العملاقة العابرة للقارات .

واوضح مديرعام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان ان بعض العقود التي تم التوقيع عليها تتعلق بمشروع تطوير المرحلة الثانية لميناء الشهيد بهشتي وانشاء محطة نفطية وبتروكيماوية وتشييد مخازن للسلع ومخازن نفطية ومنصة للمسافرين وتشييد مراكز تجارية وترفيهية ومعمل لصناعة السفن وصوامع للقمح وانابيب نقل المشتقات النفطية ومجمع للصناعات الفولاذية ومراكز لتوزيع البضائع .

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