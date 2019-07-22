التوقيع على ۱۱ عقد استثماري في منطقة جابهار الحرة

واشار "بهروز اقائي" اليوم الاثنين في تصريح لوكالة ارنا الى تزايد الطلبات على الاستثمار في منطقة جابهار الحرة، مؤكدا ان على المستثمرين الاستفادة من مزايا ومحفزات المنطقة وكذلك الامكانيات الكبيرة لها في شحن السلع والبضائع.

وقال ايضا ان حجم التفريغ والتحميل السنوي للميناء يبلغ في مرحلته الاولى ۸.۵ مليون طن وبامكانه استقبال السفن العملاقة العابرة للقارات .

واوضح مديرعام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان ان بعض العقود التي تم التوقيع عليها تتعلق بمشروع تطوير المرحلة الثانية لميناء الشهيد بهشتي وانشاء محطة نفطية وبتروكيماوية وتشييد مخازن للسلع ومخازن نفطية ومنصة للمسافرين وتشييد مراكز تجارية وترفيهية ومعمل لصناعة السفن وصوامع للقمح وانابيب نقل المشتقات النفطية ومجمع للصناعات الفولاذية ومراكز لتوزيع البضائع .

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