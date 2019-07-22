٢٢ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٢٢
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83406261
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لاعب الكاراتية الايراني يتوج بطلا في المسابقات الآسيوية

لاعب الكاراتية الايراني يتوج بطلا في المسابقات الآسيوية

مهاباد/ 22 تموز/يوليو/ارنا- قال رئيس اتحاد الرياضة والشباب في تكاب انه تقلد لاعب الكاراتية العضو بالمنتخب الوطني الايراني "باربد صداقت" الميدالية الذهبية ليحوز على لقب بطولة المسابقات الآسيوية .

وأضاف "رضا طلايي" لمراسل ارنا انه تمكن لاعب الكاراتية من اهالي تكاب التابعة لمحافظة أذربايجان الغربية في وزن فوق 86 كلغ أمس الأحد ان يحرز ميدالية ذهبية للمسابقات الاسيوية التي جرت في طاشقند العاصمة الاوزبكستانية.

و كان صداقت قد هزم منافسيه من تركمانستان والسعودية وكازاخستان واليابان والهند.

واكد طلايي أن المنتخب الوطني الايراني للكاراتية حصد 11 ميداليات ملونة بما فيها 5 ميدالية ذهبية وفضيتين وأربع ميداليات برونزية وأحرز مركز الوصافة للمسابقات الآسيوية عام 2019 في أوزبكستان بعد اليابان واحتلت اوزبكستان البلد المضيف المركز الثالث للمسابقات.

وجرت الدورة السادسة عشرة للمسابقات الآسيوية للكاراتية في أوزبكستان بمشاركة رياضيين من 18 بلدا آسيويا.

وكان "باربد صداقت" 20 عاما قد احرز الميدالية الذهبية للمسابقات العالمية للكاراتية في إسبانيا عام 2017 .

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