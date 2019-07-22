لاعب الكاراتية الايراني يتوج بطلا في المسابقات الآسيوية

وأضاف "رضا طلايي" لمراسل ارنا انه تمكن لاعب الكاراتية من اهالي تكاب التابعة لمحافظة أذربايجان الغربية في وزن فوق 86 كلغ أمس الأحد ان يحرز ميدالية ذهبية للمسابقات الاسيوية التي جرت في طاشقند العاصمة الاوزبكستانية.

و كان صداقت قد هزم منافسيه من تركمانستان والسعودية وكازاخستان واليابان والهند.

واكد طلايي أن المنتخب الوطني الايراني للكاراتية حصد 11 ميداليات ملونة بما فيها 5 ميدالية ذهبية وفضيتين وأربع ميداليات برونزية وأحرز مركز الوصافة للمسابقات الآسيوية عام 2019 في أوزبكستان بعد اليابان واحتلت اوزبكستان البلد المضيف المركز الثالث للمسابقات.

وجرت الدورة السادسة عشرة للمسابقات الآسيوية للكاراتية في أوزبكستان بمشاركة رياضيين من 18 بلدا آسيويا.

وكان "باربد صداقت" 20 عاما قد احرز الميدالية الذهبية للمسابقات العالمية للكاراتية في إسبانيا عام 2017 .

انتهى** 1453**2041**