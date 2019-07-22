مسؤول الماني: ترامب هو المسؤول عن التوترات الراهنة في الخليج الفارسي

وانتقد يورغن هارت ادارة الولايات المتحدة لخروجها من الاتفاق النووي وممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية ضد ايران.

واكد هارت في لقاء مع موقع " دويجلند فونك" الالماني ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب هو عامل التوتر الحاصل بين ايران والغرب مبينا ان ترامب خرج من الاتفاق بدون ايجاد البديل مما عقد الامور في المنطقة .

واشار المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الالماني الى مخالفة الرأي العام الامريكي لسياسات ترامب الخارجية واضاف: بات واضحا لكثير من مسؤولي البيت الابيض العمل للحيولة دون وقوع صراع في المنطقة.

وكانت قد أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية وفي بيان لها أصدرته مساء الجمعة، ان وحدة زوارق المنطقة الاولى للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "stena impero" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان.

واحتجزت السلطات البريطانية في منطقة جبل طارق يوم الخميس 4 تموز/يوليو 2019، ناقلة النفط الايراني "غريس 1" بلا مبرر منطقي وهو ما اعتبره المسؤولون الايرانيون اجراء يتعارض مع الاعراف الدولية ويعد بمثابة قرصنة بحرية.

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