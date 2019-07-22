اية الله الخامنئي يستقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وأجرى وفد رفيع المستوى من حركة حماس الفلسطينية يوم السبت زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس "صالح العاروري"، واجرى لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام قد كتب تعليقا على هذه الزيارة، بأن الزيارة تتم في ظروف إقليمية حساسة، حيث وصفها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأنها زيارة مهمة، مضيفا: إننا بانتظار نتائج مهمة منها.

ويرافق العاروري في زيارته إلى طهران كل من موسى ابومرزوق وحسام بدران وماهر صلاح وأعضاء آخرين من الحركة.

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