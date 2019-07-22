السفارة الروسية في طهران: طاقم ناقلة النفط البريطانية بصحة كاملة

ونقلت وكالة تاس الحكومية عن الناطق باسم السفارة الروسية في طهران ان الدبلوماسيين الروس يبذلون جهدهم للاتصال بالطاقم الروس في السفينة "استنا ايمبرو" مضيفا: انه تم الاتصال بممثل الخارجية الايرانية في المدينة التي ترسو السفينة فيها مبينا ان جميع افراد الطاقم هم داخل السفينة.

وكانت قد أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية وفي بيان لها أصدرته مساء الجمعة الماضي ان وحدة زوارق المنطقة الاولى للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "stena impero" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان.

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