طهران و باكو تؤكدان علی توسيع التعاون في مجال النقل السككي

والتقی رسولي اليوم، بعض المسؤولين في جمهورية أذربيجان بمن فيهم وزير الاقتصاد الاذربيجاني، الرئيس الاذربيجاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين طهران وباكو "شاهين مصطفي اوف"، وايضا رئيس شركة السكك الحديدية لجمهورية أذربيجان "جاويد قربان اوف"؛ حيث اكد الطرفان علي ضرورة توسيع التعاون في مجال النقل السككي بين البلدين.

وأعرب مساعد وزير الطرق الايراني والمسؤولين الاذربيجانيون عن رضاهم ازاء التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع بين البلدين؛ موكذا علي تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بنقل السككي.

تجدر الاشارة، بان إيران وجمهورية أذربيجان تتعاونان حاليًا لاستكمال الممر الدولي بين الشمال والجنوب لإستخدام طاقات البلدين في مجال النقل عبر السكك الحديدية.

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