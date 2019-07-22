المنتخب الايراني للمبارزة يحلّ سادسا في بطولة هنغاريا العالمية

وبحسب هذا التقرير، فقد تمكن الفريق الايراني اليوم الاثنين، حيث مباراته الاخيرة خلال هذه المنافسات، من تسجيل 60 نقطة ليقف في المركز السادس لهذه البطولة.

يذكر ان المبارز الايراني "مجتبى عابديني" حقق انجازا كبيرا في فئة السباق الفردي لهذه البطولة، واستطاع لاول مرة خلال تاريخ رياضة المبارزة في ايران، ان يفوز بالمركز الثالث عالميا بعد ان حصد بزونزية هذه المسابقات.

كما تجدر الاشارة الى ان المنتخب الكوري الجنوبي استطاع ان يحتفظ بمركزه الاول، ومن ثم حلّت ايطاليا وهنغاريا والمانيا وروسيا، حسب التوالي، في المراكز الثانية حتى الخامسة ضمن بطولة هنغارية العالمية للمبارزة.

ويضاف، ان اجمالي النقاط التي حصل عليها المنتخب الايراني في هذه المنافسات بلغ 252 نقطة؛ بما يؤكد ضرورة فوزه في المنافسات العالمية للمبارزة القادمة والتي ستقام في الجزائر وايطاليا ليضمن تأهله في الالعاب الاولمبية الدولية للعام 2020 في طوكيو.

انتهى ** ح ع