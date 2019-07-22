ظريف: أمانو كان داعما جادا للإتفاق النووي

وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية أن ظريف تابع في تغريدة له اليوم الإثنين، "انني حزين لسماع نبأ الوفاة المفاجئة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ونحن ندعو لأحبائه وذويه بالسلوان، آملين أن يغمر الهدوء روحه".

وتولى الدبلوماسي الياباني يوكيا أمانو، وللمرة الثالثة مهام إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2017 لولاية جديدة تستمر أربع سنوات، وكان من المقرر أن يتولى هذا المنصب حتى 30 من نوفمبر 2021.

وتوفي يوكيا امانو اليوم الاثنين 22 تموز/يوليو 2019، عن عمر ناهز 72 عاما.

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