رئيس وزراء العراق يصل الى طهران

ومن المقرر، ان يلتقي عبد المهدي خلال زيارته الحالية لطهران، برئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ليبحث معه القضايا الاقليمية والدولية.
وتعد هذه الزيارة، الثانية لعادل عبد المهدي الى طهران، منذ توليه منصب رئاسة الوزارء في العراق.
انتهى ** ح ع
طهران / 22 تموز / يوليو / ارنا- وصل رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" عصر اليوم الاثنين الى طهران، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.
ومن المقرر، ان يلتقي عبد المهدي خلال زيارته الحالية لطهران، برئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ليبحث معه القضايا الاقليمية والدولية.
تعليقك