الخارجية الايرانية تعزي بوفاة اومانو

طهران / 22 تموز / يوليو /ارنا – نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء امس الاحد تغريدة عبر حسابه في تويتير، اشار فيها الى جانب من تصريحاته باجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانجياز في كاراكاس، والتي اوضح خلالها اسلوب امريكا في استخدام مصطلح "الحظر" بدلا من "الارهاب الاقتصادي".