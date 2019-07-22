صالحي يعزي بوفاة امانو

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد اعلنت الاسبوع الماضي، ان مديرها العام يوكيا اكانو ينوي الاستقالة عن منصبة قبل نهاية فترة مهامه، وذلك جراء اصابته بمرض؛ دون الاشارة الى تفاصيل هذا المرض.

وكان الفقيد امانو قد تسلم منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الثالثة على التوالي في 2017، ولفترة 4 اعوام، كانت من المقرر ان تنتهي في 30 نوفمبر 2021.

انتهى ** ح ع