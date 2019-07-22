روحاني يؤكد استمرار الخطوات الفاعلة لتعزيز العلاقات بين طهران وبغداد

جاءت تصريحات روحاني مساء الإثنين، لدى الإجتماع المشترك بين المسؤولين الرفيعين من الحكومتين الإيرانية والعراقية.

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أشار روحاني خلال الإجتماع الى ضرورة تعزيز الجهود من قبل مسؤولي البلدين للتسريع في وتيرة تنفيذ الإتفاقات المتبلورة بين إيران والعراق؛ مؤكدا ان الإهتمام والعزم المتوفر لدى مسؤولي البلدين في هذا الصدد، من بواعث السرور لدى الشعبين الإيراني والعراقي وقال، ان علاقات الصداقة القائمة بين طهران وبغداد، باتت اليوم في مستوى جيد حيث يبعث حضور الممثلين عن إيران والعراق في مختلف المحافل الدولية، على الثقة بأنه يتم بفضل هذا الحضور الدفاع بصورة جيدة عن المصالح المتبادلة للبلدين.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين إيران والعراق لا سيما في ضوء الظروف الراهنة؛ مضيفا ان في الوقت الراهن الذي لم يتم بعد إرساء الإستقرار في المنطقة، فان تعزيز التعاون والعلاقات الشاملة بين طهران وبغداد، من شأنه أن يسهم بالتأكيدفي الارتقاء بالأمن والإستقرار في المنطقة.

وفي جانب آخر أكد روحاني، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا ترغب في تصعيد التوترات بالمنطقة ومع دول أخرى ولن تكون هي البادئة بأي حرب على الإطلاق؛ موضحا ان إيران كانت على مر التاريخ الدولة الرئيسة الضامنة للأمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان.

يتبع..أ م د

