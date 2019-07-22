ايران ونيكاراغوا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية 

طهران/23 تموز/يوليو/إرنا- بحث وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف مع عدد من الوزراء والمسؤولين في نيكاراغوا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوصل الى اتفاق حول اعداد خارطة طريق للتعاون التجاري والمالي والصناعية بين البلدين.

والتقى ظريف في اطار جولته في اميركا اللاتينية في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في هذا البلد .

وتباحث ظريف خلال اللقاء الذي حضرة الى جانب وزير خارجية نيكاراغوا وزراء تنمية التجارة والصناعة والمالية ورئيس مركز تنمية التجارة ورئيس كتلة الساندنيسيين في البرلمان الوطني في نيكارغوا حول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في الحقل الاقتصادي.

هذا وشهد اللقاء التوصل الى اتفاق لاعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والصناعي بين البلدين ومع دول المنطقة.

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