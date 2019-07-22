جميع طاقم ناقلة النفط البريطانية بصحة جيدة

وفي رسالة بعثتها الى رويترز، اعلنت السفارة الايرانية في نيودلهي، ان السفارة الهندية في طهران ايضا تجري اتصالاتها مع المسؤولين الايرانيين حول سلامة طاقم السفينة البريطانية.

وكان وزير الخارجية الهندي "اس جيشانكار" اعلن الاثنين بان حكومة بلاده تواصل المباحثات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل الافراج عن 18 من طاقم ناقلة النفط البريطانية الهنود.

وفي تغريدة له بتويتر، ذكر جيشانكار ان فريقا دبلوماسيا هنديا يجري حاليا اتصالات مع المسؤولين الايرانيين في طهران، والسفارة الهندية تواصل جهودها للافراج عن الرعايا الهنود من افراد طاقم الناقلة البريطانية.

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