منتخب الناشئة الايراني يتوّج بلقب البطولة الاسيوية للتايكاواندو في الاردن

وافاد الاتحاد الوطني (الايراني) للتايكواندو، في تقرير نشره الثلاثاء، ان الفتية والفتيات من اعضاء المنتخب الايراني للناشئة المشارك في مسابقات التايكواندو الاسيوية بالاردن، حصدوا 10 ميداليات ذهبية و6 فضية وبرونزية واحدة؛ مسجلين ما مجموعة 179 نقطة ليتوجوا ابطالا في هذه المسابقات؛ يليهم المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني، فيما حلّ المنتخب الصيني ثالثا.

يذكر ان الدورة العاشرة لبطولة التايكواندو الاسيوية للناشئة بدات منذ صباح الاحد الماضي في عمان الاردنية بمشاركة 331 لاعب تايكواندو، واختتمت ليلة امس الاثنين.

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