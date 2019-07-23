٢٣ يوليو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83407520
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موسوي: نأمل ان يكون الرد الكندي ايجابيا بشأن تقديم الخدمات القنصلية

موسوي: نأمل ان يكون الرد الكندي ايجابيا بشأن تقديم الخدمات القنصلية

طهران / ۲۳ تموز / يوليو / ارنا – قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" ان الحكومة الكندية لم ترد على المفاوضات بشأن حل مشاكل الايرانيين المقيمين فيها، معربا عن امله بان يكون الرد الكندي ايجابيا بشأن تقديم الخدمات القنصلية للايرانيين.

واضاف موسوي لمراسل ارنا السياسي فيما يتعلق بالتنسيق مع حكومتي كندا وسويسرا لتقديم الخدمات القنصلية للايرانيين في اوتاوا: منذ حوالي ۷ اعوام قطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع ايران، مبينا ان حوالي ۴۰۰ الف ايراني يقيمون هناك ويواجهون مشاكل قنصلية كثيرة ولحلها مضطرون للسفر الى بلد اخر او الى طهران.

وبين ان تقديم الخدمات القنصلية للايرانيين هي من اولويات التعامل مع كندا واضاف بتعیین سویسرا کراعي للمصالح الایرانیة في اوتاوا لم نتمكن من تقديم الخدمات القنصلية للمقيمين  وان الحكومة الكندية لم ترد على المفاوضات.

وقال موسوي نأمل ان يكون الرد الكندي ايجابيا بشأن تقديم الخدمات القنصلية ومن ثم الانفراج بین البلدين.

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