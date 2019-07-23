واضاف موسوي لمراسل ارنا السياسي فيما يتعلق بالتنسيق مع حكومتي كندا وسويسرا لتقديم الخدمات القنصلية للايرانيين في اوتاوا: منذ حوالي ۷ اعوام قطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع ايران، مبينا ان حوالي ۴۰۰ الف ايراني يقيمون هناك ويواجهون مشاكل قنصلية كثيرة ولحلها مضطرون للسفر الى بلد اخر او الى طهران.

وبين ان تقديم الخدمات القنصلية للايرانيين هي من اولويات التعامل مع كندا واضاف بتعیین سویسرا کراعي للمصالح الایرانیة في اوتاوا لم نتمكن من تقديم الخدمات القنصلية للمقيمين وان الحكومة الكندية لم ترد على المفاوضات.

وقال موسوي نأمل ان يكون الرد الكندي ايجابيا بشأن تقديم الخدمات القنصلية ومن ثم الانفراج بین البلدين.

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