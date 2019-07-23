ميناء جابهار مستعد لتقديم خدمات تصدير السلع للتجار الافغانيين

واضاف آقايي في تصريح لمراسل وكالة ارنا ان ميناء جابهار تستضيف التجار واصحاب السلع من شتى الدول بما فيها الهند وافغانستان وبامكان بقية الدول الانضمام الى اتفاقية جابهار للاستفادة من تخفيضات وامكانيات هذه الميناء.

واكد آقايي على توفير التسهيلات لاصحاب السلع في جدول اعمال كافه وحدات ميناء جابهار مشيرا الى اعادة فتح مكتب التجار للقطاع الخاص الافغاني في ميناء الشهيد بهشتي في جابهار وقال كلما تزداد دخول الشحنات الى جابهار سنقدم المزيد من التخفيضات والحوافز للتجار الافغانيين.

وقال ان ميناء جابهار بموقعه الاستراتيجي وطاقاته الاقتصادية والتجارية والترانزيتية يعتبر الطريق الاكثر امنا وقربا لترانزيت السلع الى اسواق المنطقة ومنها الهند وافغانستان واتحاد الدول المستقلة (CIS).

واشار الى التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين الدائرة العامة للمؤاني والملاحة بمحافظة سيستان وبلوجستان والقطاع الخاص لافغانستان خلال العام الحالي الايراني (ينتهي في 20 اذار/مارس ) في اطار تنفيذ اتفاقية جابهار وتنمية التعاون الترانزيتي واستثمارات القطاع الخاص الافعاني في ميناء جابهار.

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