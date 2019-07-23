الرئيس النيكاراغوي في لقاءه مع ظريف: لانقبل الحظر الامريكي على ايران

وخلال لقاءه وزير الخارجية الايراني "محمدجواد ظريف" صباح اليوم الثلاثاء اكد الرئيس النيكاراغوي على رفضه الحظر الامريكي على ايران لانه يتناقض مع القوانين الدولية، مؤكدا على عدم شريعة الحظر الامريكي الاحادي ضد شعبي البلدين.

وصرح ان الجميع في العالم مستاؤون من الاوضاع التي افتعلتها امريكا في العالم وابتزازها ونقضها القوانين التجارية الدولية وحتى الاساء لحلفائها، مبينا ان هكذا تصرفات لاتصب بمصلحتها.

من جانبه قال وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء ان الادراة الامريكية برغم جميع القوانين والمواثيق و القرارات الدولية فأنها تمارس الارهاب الاقتصادي ضد الشعوب المستقلة.

واستعرض ظريف خلال اللقاء مجالات التعاون المختلفة بين البلدين منها التجارية والصناعية والطاقة والزراعة، مؤكدا على تنميتها وتمتينها اكثر فاكثر.

والتقى ظريف في اطار جولته في اميركا اللاتينية في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في هذا البلد وتباحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في الحقل الاقتصادي مع وزير خارجية نيكاراغوا ووزراء تنمية التجارة والصناعة والمالية ورئيس مركز تنمية التجارة ورئيس جبهة ساندنيستا في البرلمان الوطني.

وكان ظريف قد وصل الى نيكاراغوا بعد مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول عدم الانحياز في العاصمة الفنزويلة كاراكاس.

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