٢٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83407635
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كاتب أمريكي: العنصرية تکمن في عمق النظام السياسي الأمريكي

كاتب أمريكي: العنصرية تکمن في عمق النظام السياسي الأمريكي

نيويورك/ ۲۳ تموز/ يوليو / إرنا – قال الكاتب الأمريكي "رابرت فانتينا" إن العنصرية تكمن في عمق النظام السياسي الأمريكي، مضيفا أن الأدب العنصري لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الدافع والحافز لاولئك الذين يحتاجهم للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي تصريح له لمراسل "إرنا" اليوم الثلاثاء، أشار فانتينا للجدل السياسي في الولايات المتحدة حول تصريحات ترامب ضد أربعة برلمانيات، موضحا أن منذ دخول ترامب إلى عالم السياسية فهو يستخدم العنصرية كأداة لتحقيق أهدافه.

وتابع: إن ترامب اتهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سابقا بأنه لم يولد في الولايات المتحدة، ويعتقد ترامب أن المهاجرين المكسيكيين "مغتصبين" ويحاولون منع المسلمين والشعوب العربية من دخولهم إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الكاتب الأمريكي أن ترامب رجل بلا مبادئ ويفعل كل ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافه، بغض النظر عن الآثار المدمرة الناجمة عن الأفعال التي يرتكبها أو التصريحات التي يلقيها.

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