الاعب الايراني طارمي ينضم إلى صفوف نادي ريو أفي البرتغالي

ويعتبر نادي ريو أفي أحد فرق الدوري البرتغالي الذي احتل العام الماضي المرتبة السابعة في الدوري.
كما يعتبر مهدي طارمي لاعب نادي الغرافة القطري السابق من أفضل المهاجمين في آسيا، وقد ساهم في تأهل منتخب ايران إلى نهائيات كأس العالم ۲۰۱۸.
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طهران / ۲۳ تموز / يوليو / إرنا - انضم لاعب كرة القدم الايراني مهدي طارمي خلال اتفاق رسمي إلى صفوف نادي "ريو أفي" البرتغالي، وفند المزاعم حول عودته إلى نادي برسبوليس الإيراني.
ويعتبر نادي ريو أفي أحد فرق الدوري البرتغالي الذي احتل العام الماضي المرتبة السابعة في الدوري.
كما يعتبر مهدي طارمي لاعب نادي الغرافة القطري السابق من أفضل المهاجمين في آسيا، وقد ساهم في تأهل منتخب ايران إلى نهائيات كأس العالم ۲۰۱۸.
**ح ح**۱۰۴۹
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