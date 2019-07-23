٢٣ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٠٣
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83407711
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مشاركة ايرانية في مشروع تطوير تقنية النانو " Risk-GONE" الاوروبي

مشاركة ايرانية في مشروع تطوير تقنية النانو " Risk-GONE" الاوروبي

طهران / ۲۳ تموز / يوليو / ارنا – اعلنت لجنة تطوير تقنيات النانو الايرانية المشاركة في وضع المواصفات الامنية لمشروع الاتحاد الأوروبي لسلامة ومأمونية المواد النانوية (Risk-GONE) للعام ۲۰۲۰.

 ويعتبر مشروع RiskGONE من مشاريع الاتحاد الاوروبي في مجال سلامة تقنيات النانو ويشارك فيها ۱۵ دولة اوروبية مع امريكا وايران.

ولمثل هكذا مشاريع ، يعلن الاتحاد الأوروبي عن دعوات للمشاركة، وفي النهاية يتم اختيار دولة ما كقائد للمشروع ويتم اختيار الأعضاء من قبله.

ونظرا لتاريخ ايران في كتابة اربعة مواصفات دولية في مجال تقنية النانو فأن المجموعة المشرفة على مشروع Risk-GONE طلبت من ايران المشاركة وتم تسمية لجنة تطوير تقنيات النانو الايرانية ممثلا عن الجمهورية الاسلامية في المشروع.

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