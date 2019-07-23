مشاركة ايرانية في مشروع تطوير تقنية النانو " Risk-GONE" الاوروبي

ويعتبر مشروع RiskGONE من مشاريع الاتحاد الاوروبي في مجال سلامة تقنيات النانو ويشارك فيها ۱۵ دولة اوروبية مع امريكا وايران.

ولمثل هكذا مشاريع ، يعلن الاتحاد الأوروبي عن دعوات للمشاركة، وفي النهاية يتم اختيار دولة ما كقائد للمشروع ويتم اختيار الأعضاء من قبله.

ونظرا لتاريخ ايران في كتابة اربعة مواصفات دولية في مجال تقنية النانو فأن المجموعة المشرفة على مشروع Risk-GONE طلبت من ايران المشاركة وتم تسمية لجنة تطوير تقنيات النانو الايرانية ممثلا عن الجمهورية الاسلامية في المشروع.

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