فيلم ایرانی یتأهل الی مهرجان فیغویرا دافوز فی برتغال

وقال مدير جمعية سينما الشباب في اردبيل "مير دولت موسوي" اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا ان مهرجان فیغويرا دافوز الدولي الذي يعتبر حدثا دوليا هاما سيعقد من ۵ الى ۱۵ ايلول / سبتامبر القادم برعاية الجمعية الثقافية للسينما المستقلة البرتغالية وبمشاركة مخرجين دوليين من انحاء العالم.

واضاف ان ۷۶ فيلما سوف يتنافسون في الاقسام المختلفة من المهرجان ويمثل فيه ايران بفيلم "دايان " القصير من اخراج "فرود عوض بور ".

وتدور قصة فلم "دايان " الذي تم اخراجه في مدينة اردبيل (شمال غرب ايران) حول رجل عجوز لا يتذكر ماضيه، لكن اولاده يساعدونه على تذكر ذكريات الماضي.

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