ضبط اكثر من طنين من المخدرات جنوب شرق إيران

وقال العميد محمد قنبري اليوم الثلاثاء، ان شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوجستان قد نصبت كمينا لمهربي المخدرات في منطقة ایرانشهر الحدودية واستطاعت ضبط طنين و۵۰ كيلوغراما من المخدرات.

واضاف، انه خلال هذه العمليات الناجحة تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بالاضافة الى اعتقال اربعة مهربين، وضبط طن و ۹۱۲ كيلوغراما من الأفيون و۴۳ كيلوغراما من المورفين و۴۳ كيلوغراما من الحشيش و۱۶ كيلو غراما و۷۰۰ غراما من الهيروئين و ۳۵ كيلو غراما من باقي المواد المخدرة وضبط مركبتين وكميات من الاسلحة والعتاد من عصابة التهريب.

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