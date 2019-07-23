٢٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:١٩
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83408014
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ضبط اكثر من طنين من المخدرات جنوب شرق إيران

ضبط اكثر من طنين من المخدرات جنوب شرق إيران

زاهدان / ۲۳ تموز / يوليو / ارنا – أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) عن تفكيك عصابة مسلحة وضبط طنين و۵۰ كغم من أنواع المخدرات في مدينة ايرانشهر التابعة للمحافظة.

وقال العميد محمد قنبري اليوم الثلاثاء، ان شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوجستان قد نصبت كمينا لمهربي المخدرات في منطقة ایرانشهر الحدودية واستطاعت ضبط  طنين و۵۰ كيلوغراما من المخدرات.

واضاف، انه خلال هذه العمليات الناجحة تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بالاضافة الى اعتقال اربعة مهربين، وضبط طن و ۹۱۲ كيلوغراما من الأفيون و۴۳ كيلوغراما من المورفين و۴۳ كيلوغراما من الحشيش و۱۶ كيلو غراما و۷۰۰ غراما من الهيروئين و ۳۵ كيلو غراما من باقي المواد المخدرة وضبط مركبتين وكميات من الاسلحة والعتاد من عصابة التهريب.

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