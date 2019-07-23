وزير العدل: رجال الأعمال هم سواعدنا النشطة في اجتياز الحظر

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع جمع من التجار ورجال الاعمال والنشطاء الاقتصاديين في مجال القطاع الخاص في مدينة ايلام غربي إيران، أكد آوائي على أن رجال الأعمال هم سواعد الحكومة في اجتياز الأوضاع الناجمة عن الحظر المفروض على البلاد، مضيفا أن هؤلاء على دراية بالاوضاع الحالية التي نمر بها، وبالتالي نتوقع من هذه الشريحة المؤثرة والهامة أن تتماشى طلباتهم وتوقعاتهم مع الاوضاع الراهنة للحكومة.

وشدد على أن المصنعين والتجار وجميع نشطاء القطاع الاقتصادي بأنهم سواعد الحكومة النشطة، الذين يحضرون في الوقت المناسب في الساحات ويسعون إلى ضخ الاستقرار النفسي في السوق ولن يألوا جهدا في سبيل توفير احتياجات المستهلكين.

ولفت وزير العدل الإيراني إلى أن التجار والنقابات يساعدون الحكومة على إنشاء اقتصاد سليم وفعال من خلال توفير السلع التي يحتاجها المستهلكون ومراعاة الانصاف في المبيعات والتبادلات التجارية.

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