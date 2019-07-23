۱۹۸ نائباً ايرانياً يطالبون بالافراج عن الشيخ زكزاكي

وجاء في بيان نواب مجلس الشورى الاسلامي خلال الجلسة العلنية اليوم الثلاثاء ان الشيخ زاكزاكي ,العالم الرباني قام بتصرفاته واعماله بتنوير المسلمين والمسيحين وحتى اولئك الذين لايعتقدون بالدين وضم ۱۵ مليون من الاحرار واتباع اهل البيت الى مجموعة عظيمة باسم الحركة الاسلامية في نيجيريا.

واضاف البيان: ان مشاركة هذه الجماهير الغفيرة في المسيرات المسالمة المناهضة للاستكبار والظلم كمسيرات يوم القدس العالمي وذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) اغضب دولا مثل امريكا والكيان الصهيوني والسعودية واظهر مدى خطورة هذا المد الجماهيري على الاستكبار العالمي.

واكد النواب الايرانيون ان صحة الشيخ زكزاكي وبعد تسممه متدهورة جدا وخلال الاسبوعين الماضيين وبرغم استعماله الدواء لم يستطع النوم من شدة الالم واذا لم يتم علاجه فحياته معرضة لخطر الموت.

وطالب اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في البيان الدول الاسلامية والمنظمات الدولية وخاصة الحكومة والبرلمان النيجيري بالافراج السريع والفوري عن الشيخ زكزاكي وزوجته والسماح لهم بمغادرة البلاد للعلاج.

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