السفير الايراني لدى موسكو: لقد ولى عهد تفرد الغرب

وفي تغريدة له، اليوم الثلاثاء، كتب مهدي سنائي : ان المخرج الوحيد من الوضع الراهن في العالم، هو ان يدرك الغرب بان عهد تفرده قد ولى.

وبيّن سنائي : لقد تزعزعت سمعة الغرب وفقد العديد من قيمه عبر إثارة الحروب وإراقة الدماء في العراق وليبيا وسوريا؛ لافتا الى ان مكانة آسيا والدول المستقلة آخذة بالصعود، ولابد من القبول بهذا الامر.

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