ظريف يهنئ جونسون على ختياره رئيسا جديدا للوزارء في بريطانيا

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية انه، جاء ذلك خلال تغريدة نشرها ظريف مساء اليوم الثلاثاء.
وأضاف ظريف، "أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون على حصوله على منصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد".
وتابع، "ان إيران ليست في صدد الرد بالمثل، لكننا نمتلك حدودا ساحلية على الخليج الفارسي تمتد الى ألف و500 ميلا؛ هذه مياهنا وسنحميها بالتأكيد".
إنتهى**أ م د
طهران/23 تموز/يوليو/إرنا- هنأ وزير الخارجية محمد جواد ظريف نظيره البريطاني السابق بوريس جونسون لاختياره رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا وأكد: ان إحتجاز ناقلة النفط الإيرانية الذي تم على يد حكومة تيريزا ماي وبأمر من أميركا، هو بلغة بسيطة وواضحة، عبارة عن "قرصنة بحرية".
وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية انه، جاء ذلك خلال تغريدة نشرها ظريف مساء اليوم الثلاثاء.
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