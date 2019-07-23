ظريف يهنئ جونسون على ختياره رئيسا جديدا للوزارء في بريطانيا

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية انه، جاء ذلك خلال تغريدة نشرها ظريف مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف ظريف، "أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون على حصوله على منصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد".

وتابع، "ان إيران ليست في صدد الرد بالمثل، لكننا نمتلك حدودا ساحلية على الخليج الفارسي تمتد الى ألف و500 ميلا؛ هذه مياهنا وسنحميها بالتأكيد".

إنتهى**أ م د

