فیلم "الضوء و الظل و الحياة" الایراني يتألق في مهرجان "سوله لونا" بإیطالیا

وتدور قصة الفیلم حول جهود رسام من اهالي مدينة "رودسار" (شمال ايران) لتعليم طفله المتخلف عقليا بطرق مبتكرة بعد أن تم رفضه من قبل مدارس التعليم الاستثنائي.

وأحرز فیلم "الضوء و الظل و الحياة" جوائز عدة بما فيها: التمثال الذهبي لمهرجان "رشد" السينمائي الإيراني في نسخته الثامنة والأربعين، وجائزة لجنة التحكيم لمهرجان "برواز"/الطيران الإيراني الدولي السينمائي في دورته الثالثة، كما حصل على جوائز من مهرجانات "قازان" و "موسكو" بروسيا و "بروكسل" ببلجيكيا.

وأقيم مهرجان "سوله لونا" للأفلام القصيرة في الفترة من 7 إلى 13 تموز/يوليو 2019 في مدينتي البندقية و باليرمو بإيطاليا.

انتهی**2054/أ م د