سفیر روسيا في طهران: العقوبات لا تؤثر على العلاقات الإيرانية الروسية

واضاف جاغاريان اليوم الثلاثاء، خلال لقائه محافظ اصفهان بان البلدين لديهما تعاون جيد في مختلف المجالات؛ مضيفا انه يمكن تعزيز هذه العلاقات في ضوء تخطيط أفضل.

و تابع: إن إيران وروسيا وخاصة أصفهان وسانت بطرسبرغ، غنيتان بالمعالم السياحية، وعلينا ان نسعی من أجل تعزيز إستقطاب السواح في كلتا المنطقتين.

وأشار السفير الروسي إلى البرامج المشتركة والاجتماعات العلمية والاقتصادية بين البلدين؛ معربا عن امله في تنظيم المؤتمرات المشتركة بشكل أكثر انتظاما وعلى نطاق أوسع.

كما أعلن جاغاريان عن انعقاد قمة مشتركة بين الجامعات الكبرى في إيران وبلاده في المستقبل القريب في إحدى المدن الروسية.

وتتعاون إيران وروسيا على نطاق واسع في مجالات مختلفة بما فيها الثقافة والسياحة والاقتصاد والنقل والزراعة.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 108 مليارات و 283 مليون دولار في العام الماضي.

ووقعت مدينتي أصفهان وسانت بطرسبرغ في وقت سابق اتفاقية شراكة شاملة.

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