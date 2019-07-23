حاكم ولاية نيمروز: جابهار فرصة ذهبية لتنمية أفغانستان

وخلال إجتماع "دراسة مشاكل التجار ورجال الأعمال الأفغانيين في منطقة جابهار الحرة"، أضاف ولي سلطان الیوم الثلاثاء، "ان جابهار مكان جيد لربط أفغانستان بمختلف بلدان العالم، وينبغي اغتنام هذه الفرصة الجيدة".

ونوه الى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية العلاقات في الوقت الراهن؛ مضيفا انه، "يجب علينا تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية الشاملة مع إيران".

وأكد ضرورة سيادة القانون على الحدود المشتركة بين أفغانستان ومحافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية (جنوب شرق) والحيلولة دون التهريب وتسلل الإرهابيين ويجب أن يشعر أهالي المناطق الحدودية بالأمن التام.

وتطلع حاكم ولاية نيمروز الأفغانية الى حل جميع مشاكل رجال الأعمال الأفغان الذين يتوافدون على إيران فيما يخص رخص القيادة والإعفاءات الضريبية والمغادرة والعودة والإقامة طويلة الأجل بعد تسجيل الاستثمار.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة منطقة جابهار الحرة "عبد الرحيم كردي"، ان الظروف متاحة للتجار ورجال الأعمال الأفغان في هذه المنطقة وبامكانهم أن يقوموا بتسجيل الشركات وأن يمارسوا نشاطاتهم التجارية دون أي قلق.

وأشار كردي الى أن المستثمرين الأفغان لديهم نشاطات جيدة في جابهار وقد أسهموا بصورة ملحوظة في إزدهار الإنتاج وتوفير فرص العمل بهذه المنطقة.

ولفت الى العلاقات التجارية والسياسية الجيدة بين محافظة سيستان وبلوجستان وأفغانستان؛ مؤكدا على أن الإمكانيات الإقتصادية والبنوية الجيدة لهذه المحافظة متاحة للتجار والمستثمرين الأفغان.

وكان باستقبال ولي سلطان لدى وصوله اليوم الثلاثاء الى مطار مدينة كنارك التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان، المحافظ وحاكم كنارك وجمع من المسؤولين ورجال الأعمال الإيرانيين.

واطلع عن كثب حاكم ولاية نيمروز خلال الزيارة على الطاقات الاقتصادية والانتاجية المتوفرة في منطقة جابهار الحرة.

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