الحرس الثوري لديه سيطرة تامة على المجال البحري للبلاد

وقال الأمیرال تنكسيري اليوم الثلاثاء، في برنامج نقاش جامعي بشأن تطوير وتخطيط اجهزة تزويد الزوارق بالوقود: ان ايران لديها 2200 كيلومتر من الحدود المائية في الجنوب، و1200 كيلومتر من السواحل في الشمال، الامر الذي يتطلب التواجد بصلابة وقوة في البحار.

ولفت تنكسيري الى اقتدار ايران وصلابتها وقوتها، والذي تحقق بفضل قيادة الامام الخميني (رض) ودماء الشهداء.

وبيّن اننا ومن اجل التواجد الدائم والراسخ في البحر، بحاجة الى تنفيذ المشاريع العلمية، ونؤمن بالاستفادة من طاقات النخب الجامعية، لذلك فإن القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية لديها تواصل مع 32 جامعة.

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