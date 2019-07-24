ايران ترد على تصريحات ترامب العنصرية ضد الشعب الافغاني

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الاربعاء ، تصريحات ترامب غير مقبولة على الاطلاق ووصفها بانها تهديد للسلام والامن الدوليين ، مضيفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب الشعب الافغاني المقاوم وحكومته.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدعى الإثنين، إنه بإمكان بلاده الانتصار في الحرب بأفغانستان خلال 10 أيام، مستدركا "لكني لا أريد قتل 10 ملايين شخص".

جاء ذلك في تصريح أدلى به ترامب حول المستجدات في أفغانستان، في بداية لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في البيت الأبيض.

وطالبت الرئاسة الأفغانية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الى إيضاح التصريحات التي أطلقها حول كابول.

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