عراقجي: لا نسمح بالإخلال في الملاحة البحرية

وقد وصل عراقجي صباح امس الثلاثاء إلى باريس لتسليم رسالة الرئيس الايراني " حسن روحاني " إلى الرئيس الفرنسي " ايمانويل مكرون ".

وخلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي"جان ايف لودريان" قدم عراقجي توضيحا عن احدث مستجدات الاتفاق النووي وتقليل ايران التزاماتها مرحليا وقال ان الجمهورية الاسلامية قامت بذلك مراعاة لمصالحها مبينا ان الطرق الدبلوماسية لازالت مفتوحة.

واعرب المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية عن شكره للمساعي و الابتكارات الفرنسية وخاصة الرئيس ايمانويل مكرون منوها إلى تسليمه رسالة خطية من الرئيس روحاني إلى الرئيس مكرون.

واشار عراقجي إلى ان ايران هي منتجة ومصدرة للنفط وان امن الخليج الفارسي مهم جدا لها مضيفا: ان الجمهورية الاسلامية ستبذل ما بوسعها لحفظ الامن في المنطقة وخاصة مضيق هرمز وستستمر بذلك ولن تسمح بالإخلال في الملاحة البحرية في المنطقة.

واشار إلى الحرب الاقتصادية الامريكية ضد ايران وقال ان امريكا بحظرها غير القانوني وغير العادل تستهدف جميع الشعب الايراني ونتأمل من اوروبا اتخاذ مواقف واضحة في مخالفتها مع السياسة الامريكية في تصفير تصدير النفظ الايراني.

واكد عراقجي ان الجمهورية الاسلامية ستقوم بتصدير نفطها مهما كانت الظروف .

من جانبه اشار وزير الخارجية الفرنسي"جان ايف لودريان" إلى المتغيرات الاخيرة في المنطقة و الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين و زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى طهران ومفاوضاته هناك واصفا حضور المبعوث الخاص للرئيس الايراني في باريس بالمهم.

واشار لودريان إلى مساعي فرنسا لتقليل التوترات وقال ان باريس تؤكد على حفظ وتنفيذ الاتفاق النووي وستستمر في مساعيها بهذا الصدد.

وصرح ان تنفيذ الالية المالية الاوربية مع ايران (اينستكس) استغرق وقتا طويلا لكن تنفيذها سيكون انجازا سياسيا مهما.



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