ايران وباكستان تؤكدان على دعم التعاون الحدودي

وافادت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم الاربعاء ان الوفد الباكستاني برئاسة مساعد رئيس شرطة منطقة تشاغي في ولاية بلوشستان " فتح خان خاجك" التقى بمسؤولي الحدود الايرانية في منطقة " ميرجاوه".

وناقش البلدان بشان تعزيز التعاون الحدودي ومنع تسلل المهاجرين ومكافحة تهريب الانسان والمخدرات.

كما أكد الطرفان على اعتماد الاجراءات الامنية لمراقبة الحدود المشتركة وتطوير التعاون المشترك لمكافحة الاشرار والعمليات الارهابية.

المسؤولون الايرانيون أكدوا في اللقاء بانهم لن يسمحوا ابدا باثارة الخلافات بين البلدين.

وعقد في اسلام اباد الخميس الماضي ۱۹ يوليو الاجتماع الثاني للجنة الحدودية المشتركة العليا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان.

وتراس الجانب الايراني مدير عام الشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية عباس باقربور اردكاني فيما تراس الجانب الباكستاني مدير عام الشؤون الاقليمية في الخارجية زاهد حفيظ جودري، للبحث في جميع القضايا المتعلقة بالحدود بهدف رفع التنسيق في مختلف المستويات.

واجرى الجانبان مشاورات بناءة بهدف التنفيذ المؤثر للاليات الحدودية الجارية في الاطر ذات الصلة ومنها اتفاقية التعاون الحدودي للعام ۱۹۵۹ واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

واكد الجانبان التزامهما بالاسراع في افتتاح معابر حدودية جديدة في ظل التفاهم المشترك كما اكدا ضرورة تحديث الخرائط الحدودية والترسيم الحدودي المشترك.

كما اكد الجانبان على بذل الجهود فيما يتعلق بادارة الحدود عبر اجراءات مناسبة.

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