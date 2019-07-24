مندوب ايران في الامم المتحدة : مبادئ الشعوب غير قابلة للبيع

واضاف ال حبيب خلال اجتماع عام لمجلس الامن التابع للامم المتحدة حول فلسطين ان هذه الصفقة مبنية على احتمالات وفرضيات وهمية وبالتاكيد مصيرها الفشل لان طرحها تم عن طريق الولايات المتحدة المدافعة وبشكل مستمر عن الكيان الصهيوني و المعادية لفلسطين.

وقال ايضا ان ما قامت به الولايات المتحدة الامريكية بنقل سفارتها الى القدس الشريف والاعتراف لاسرائيل بالجولان السورية المحتلة هو نقض صريح للمواثيق الدولية وهو مثال على دفاع امريكا عن "اسرائيل".

وانتقد ال حبيب مجلس الامن الدولي لعدم قدرته على انهاء الاحتلال الصهيوني بسبب دفاع امريكا المستميت عنه وقال ياتي الدعم الامريكي المستمر في الوقت الذي يرتكب الكيان الصهيوني افضع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت المجاميع الدولية وحقوق الانسان وذلك بسبب الدعم الامريكي.

وقال ايضا ان الكيان الصهيوني بمحاصرة قطاع غزة تحول المكان الى اكبر سجن في العالم، مطالبا بفك الحصار غير الانساني عن اهالي تلك المنطقة.

واضاف ال حبيب ان صفقة القرن مصيرها الفشل وان مبادئ الشعوب غير قابلة للبيع .

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