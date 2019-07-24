اصفهان وسان بطرسبورغ تطوران علاقاتهما في مختلف المجالات

واضاف "عباس رضايي" اليوم الاربعاء ان تنمية التواصل بين اصفهان والمدن الكبرى في العالم بما فيها سان بطرسبورغ ستكون مثمرا لكلا الجانبين.

وتطرق محافظ اصفهان الى عقد اجتماع مشترك بين النشطاء الاقتصاديين الايرانيين والروس في غرفة التجارة بمدينة اصفهان معربا عن امله بان تسفر هذه الجلسات عن نتائج ايجابية.

ووصف"رضايي لقائه مع سفير روسيا لدى ايران "لوان جاكاريان" امس الثلاثاء بالمثمر وقال انهما اكدا على تنفيذ الاتفاقيات السابقة .

وتقرر في اللقاء عقد اجتماع مشترك بحضور المؤسسات العلمية لمدينتي اصفهان وسان بطرسبورغ في المستقبل القريب للاستفادة من قدرات الجانبين خاصة في تنمية التعاون السياحي.

وتم سابقا توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينتي اصفهان وسان بطرسبورغ الروسية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا في العام الماضي ۱۰۸ مليار و۲۸۳ مليون دولار.

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