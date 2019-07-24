٢٤ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٣٠
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83409461
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وزير الشباب والرياضة العراقي يصل الى طهران اليوم

وزير الشباب والرياضة العراقي يصل الى طهران اليوم

طهران/ 24 تموز/ يوليو/ ارنا - يصل وزير الشباب والرياضة العراقي " احمد رياض العبيدي" الى طهران اليوم الاربعاء على راس وفد تلبية لدعوة من نظيره الايراني " مسعود سلطاني".

وسيجري الوزير الضيف محادثات مع نظيره الايراني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما سيشارك في اجتماع مشترك مع مسؤولي الاتحادات الرياضية الايرانية في قاعة الاكاديمية الوطنية الايرانية.

وبعد الاجتماع  سيلتقي وزير الشباب والرياضة العراقي رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الايرانية " رضا صالحي اميري" .

وسيزور احمد رياض العبيدي ، مدينة اصفهان غدا الخميس للقاء المحافظ وزيارة المعالم التاريخية بالمدينة.

الوفد العراقي سيتفقد يوم الجمعة ملعب "ازادي" الحرية ومعسكر تدريب المنتخبات الوطنية والقاعات الخمس . كما سيتفقد الوفد الرياضي العراقي المتحف الوطني الايراني للرياضة .

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