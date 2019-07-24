وزير الشباب والرياضة العراقي يصل الى طهران اليوم

وسيجري الوزير الضيف محادثات مع نظيره الايراني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما سيشارك في اجتماع مشترك مع مسؤولي الاتحادات الرياضية الايرانية في قاعة الاكاديمية الوطنية الايرانية.
وبعد الاجتماع سيلتقي وزير الشباب والرياضة العراقي رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الايرانية " رضا صالحي اميري" .
وسيزور احمد رياض العبيدي ، مدينة اصفهان غدا الخميس للقاء المحافظ وزيارة المعالم التاريخية بالمدينة.
الوفد العراقي سيتفقد يوم الجمعة ملعب "ازادي" الحرية ومعسكر تدريب المنتخبات الوطنية والقاعات الخمس . كما سيتفقد الوفد الرياضي العراقي المتحف الوطني الايراني للرياضة .
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