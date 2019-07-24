الصين ترفض اتهامات امريكا لايران

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي حول اعتقال 17 جاسوسا امريكيا في ايران : ليس لدي معلومات حول هذا الموضوع لكن اتذكر جيدا كيف ان وزير الخارجية الامريكي يعترف ويفخر بكذبه وخيانته.

واشارت الدبلوماسية الصينية الى خطاب بومبيو في ابريل الماضي بجامعة تكساس الذي قال: نحن نكذب ونخون ونسرق وكل هذه من انتصارات امريكا القيمة.

الجدير بالاشارة الى ان اعتراف بومبيو باكاذيبه كانت حينما كان رئيسا لوكالة الاستخبارات الامريكية.

وكان المدير العام لمكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية قد كشف الاثنين عن اعتقال 17 جاسوسا كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها.

كما نشرت وزارة الامن ، فيلما وثائقيا حول عملية تفكيك شبكة جواسيس مدربين من قبل CIA يثبت أن بعضهم جندتهم وكالة الاستخبارات الأميركية في الامارات.

ونفى ترامب تقارير إيرانية تفيد بالقبض على جواسيس تابعين لوكالة الاستخبارات الأمريكية في إيران.

انتهى** 2344