الباحثون في جامعة امير كبير يصممون ربوتا مساعدا لجراحة القلب

وافاد مراسل ارنا عن جامعة اميركبير ان الربوت تم تصميمه وصناعته بالتعاون مع الاستاذ مهدي توكلي من جامعة البرتا الكندية ومن مميزاته حركته خلال نبض القلب مما يساعد الجراح في دقة الجراحة وكذلك التقاط صور وامكانية مشاهدتها للجراح .

وقال الاستاذ والباحث في جامعة امير كبير " ايمان شريفي" ان الربوت تم تصميمة بواسطة ستة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة ويمتاز بدقة حركته خلال اجراء القلب .

واضاف ان اثناء جراحة القلب المفتوح يجب اخلاء القلب من الدم وان اجهزة اخرى تحل محله في تدفق الدم مما يرفع نسبة تعرض المريض لجلطة قلبية ولكن هذا الربوت يتحرك مع نبض القلب ويقلل هذه النسبة الى حد كبير.

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