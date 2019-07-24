٢٤ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٤٢
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83409854
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وزير الدفاع الايراني ينفي اسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة

وزير الدفاع الايراني ينفي اسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة

طهران/ 24 تموز / يوليو/ارنا - نفى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي ، اسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء حول مزاعم امريكا باسقاط طائرة ايرانية مسيرة، صرح العميد حاتمي بانه لم يتم اسقاط أي طائرة ايرانية مسيرة.

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