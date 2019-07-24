التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة رازي وجامعة نزوى العمانية

وقال الدكتور"عباس زارع" على هامش زيارة وفد جامعة نزوى العلمي لموسسة رازي : ان الزيارة تاتي لرغبة الطرف العماني للاطلاع على امكانيات الموسسة والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون علمي وبحثي بين المركزين.

واضاف سيتم التعاون مع جامعة نزوي في مجال التعرف على السموم ومن ثم انتاج مضاداتها.

وبين رئيس مؤسسة رازي لأبحاث اللقاح والمصل إن إيران هي من بين الدول العشر الكبرى في إنتاج اللقاح في العالم وقال: إن مؤسسة رازي هي المؤسسة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقوم بإنتاج اللقاحات الخاصة بالبشر والحيوانات والدواجن.

وقال مع ان دولاً مثل تركيا وماليزيا وباكستان حققت تقدماً كبيراً فی صعيد إنتاج اللقاحات لكنها تمكنت فقط من إنتاج لقاحات خاصة بالحيوانات فيما عجزت عن إنتاج اللقاحات الخاصة بالإنسان والدواجن.

وأشار إلى أن الدول من حولنا لا يمكنها إنتاج اللقاحات الإنسانية لافتاً إلى أن مؤسسة رازي التي يعود تأسيسها إلى 92 عاماً يمكن أن تشكل نموذجاً للدول الأخرى في مجال إنتاج اللقاحات الخاصة بالإنسان والحيوان والدواجن.

وقال: إن 50 بالمائة من اللقاحات الخاصة بالدواجن يتم إنتاجها حالياً في مؤسسة رازي مشيراً إلى ان مجمل الإنتاج الإيراني للقاحات يبلغ سنوياً 2 إلى 3 مليارات جرعة وإن مؤسسة رازي تقوم بإنتاج معظم هذه الجرعات.

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