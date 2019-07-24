مانجو هرمزكان الايرانية.. أصداءه عالمية

ويقام سنويا مهرجان بعنوان "مهرجان المانجو وازهار الياسمين" في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزكان (جنوب ايران) ويتم فيه التعرف على فوائد المانجو الصحية والاكلات المستحصلة منه.

ويستحصل انواع المنتجات من المانجو في المحافظة منها المربى والصلصة وقمر الدین ومخلل مرغوب عند اهالي المحافظة يتم تصديره الى الدول المطلة على الخليج الفارسي وعدد من دول اسيا الوسطى.

المانجو من الفواكه الأكثر شيوعا والمفضلة لدى الكثيرين في فصل الصيف، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لكن عند تناولها غير ناضجة فيكون لها العديد من الفوائد الصحية.

ومن الفوائد الصحية لتناول المانجو هي: لا تزيد الوزن، فالمانجو غير الناضجة تساعد على تقليل الوزن وتحتوي على كمية أقل من السكر ويتم التمتع بجميع فوائدها الغذائية، فهي علاج طبيعي للمشاكل المتصلة بالحموضة.

وهي جيدة لمشاكل الكبد من خلال مضغ قطعة من المانجو ، فهي تعزز من أداء الكبد بشكل صحي، كما أنها تلعب دورا حيويا في تعزيز صحة الأسنان بمنع نزيف اللثة ومكافحة التسوس، فإنها تعمل على تحسين جهاز المناعة، ومن الفوائد الأخرى للمانجو غير الناضجة بها فاعلية لعلاج اضطرابات الدم وهو واحد من أفضل الفوائد الصحية لاحتوائها على فيتامين سي وتزيد من مرونة الأوعية الدموية وإنتاج خلايا جديدة.

والمانجو تقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي، لأنها غنية بالبكتين المفيد للغاية فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، ووسيلة فعالة في علاج عسر الهضم والإمساك والإسهال.

انتهى**م م** ۱۰۴۹