الرئيس روحانی : مضیق هرمز لیس مکانا للعبث

واضاف في كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ان ايران والى جانب حمايتها لأمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز تسعى لتحقيق أمن بقية الممرات المائية في العالم ومن بينها باب المندب والمحيط الهندي.

وتابع روحاني : ان مضيق هرمز يحتل موقعا هاما جدا وبالتالي فهو ليس مكانا للعبث او تجاهل المقررات الدولية، ولايمكن عبوره دون الالتفات الى تحذيرات حرس الثورة الاسلامية المكلف بتأمين هذا المضيق.

واضاف: ان المسؤولية الاساسية في حراسة مضيق هرمز والخليج الفارسي تقع على عاتق ايران والدول المجاورة ولا علاقة لها بالاخرى ، وان الشعب الايراني كان حاميا للخليج الفارسي على مر التاريخ.

على العالم ان يشكر حرس الثورة لجهوده في أمن الخليج الفارسي

من جهة اخرى اشاد الرئيس روحاني بالخطوة الشجاعة لقوات حرس الثورة الاسلامية باحتجاز ناقلة النفط البريطانية التي تجاوزت القوانين وقال : ان حرس الثورة وبخطوة شجاعة ومقتدرة أوقف الناقلة البريطانية لانها لم تكترث للتحذيرات والتوجيهات ، وبالتالي اتخذ الحرس اجراء دقيقا ومهنيا في هذا المجال ولابد للعالم ان يتقدم بالشكر لحرس الثورة لما يوفره من أمن في الخليج الفارسي.

وشدد روحاني على ان ايران لن تسمح لأحد بالعبث في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ، لكنها في الوقت ذاته ليست بصدد اثارة التوتر والاصطدام العسكري ، والاجراءات التي اتخذتها حتى الان تتناسب مع مخالفات الطرف المقابل ، وهذا ما جرى لدى اسقاط طائرة التجسس الامريكية المسيرة التي اخترقت الاجواء الايرانية حيث تم التعامل معها بشكل دقيق ومهني ، واذا تكرر مثل هذا الانتهاك لاجوائنا سيتكرر الرد السابق.

و أكد روحاني على أن ايران ليست بصدد تصعيد التوتر مع بعض الدول الاوروبية ، ومتى ما التزمت بالقوانين والمقررات الدولية وتخلت عن اجراءاتها الخاطئة كما حدث في مضيق جبل طارق فانها ستتلقى الرد المناسب من ايران.

انتهى** 2344