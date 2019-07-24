اليابان تمنح وسام الشرف للمخرج الإيراني كمال تبريزي

واعلنت السفارة اليابانية في طهران اليوم الأربعاء في بيان أن الحكومه اليابانية وافقت يوم 16 تموز/يوليو على منح المخرج الإيراني المحترم السيد كمال تبريزي وسام الشرف من قبل وزير الخارجية الياباني مضيفة أنه تم اختيار 206 شخصا و63 منظمة لتلقي وسام الشرف من قبل الوزير.

وقام السيد تبريزي بإخراج فيلم سينمائي مشترك بين اليابان وإيران باسم "فرش باد" كما عمل في فيلم "مهمانخانه ماه نو" كمستشار للمخرج بمناسبة الذكرى الـ 90 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وإيران.

وقد لعب السيد تبريزي دورا ملحوظا في تطوير وتعزيز العلاقات الثقافية بين إيران واليابان.

وأعربت السفارة اليابانية في طهران عن أملها بأن يعمل السيد تبريزي دوما في مجال تطوير التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

انتهى**2018**2041**