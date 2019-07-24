إيران تتقدم أربعة مراكز حسب المؤشر العالمي للإبداع

وفي ذات السياق، أضاف ستاري اليوم الأربعاء في تصريح للمراسلين على هامش إجتماع مجلس الوزراء، "أن هذه هي السنة الخامسة التي تحقق فيها إيران التقدم من حيث المركز حسب تصنيف المؤشر العالمي للابداع"؛ مضيفا: ان هذا التقدم جاء حصيلة الجهود الدؤوبة لجميع الجامعات ومراكز الأبحاث والنظام الاقتصادي في البلاد، وحدائق العلوم والتكنولوجيا، ومراكز الابداع، والشركات الناشئة، والشركات القائمة على المعرفة، وأصحاب رؤوس الأموال الذين يهوون المخاطرة.

وتابع: إنه إذا ما تمت مواصلة هذا النهج بإذن الله في المستقبل، وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية العديدة التي واجهناها في العام الماضي، إلا أن المؤشر العالمي للاقتصاد القائم على المعرفة في البلاد، سيواصل التقدم بصورة ملحوظة؛ مضيفا، "ان هذه أنباء جيدة.. لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخذت تتقدم في الإتجاه الذي يليق بها".

وتم تصميم المؤشر العالمي للإبداع بهدف رصد وتقييم الإبتكارات والإنتاجات الإبداعية لمختلف البلدان.

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