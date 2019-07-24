العميد دهقان: إيران مستعدة لتشكيل تحالف إقليمي مع جيرانها

وفي حوار له مع قناة الجزيرة نشرته اليوم الأربعاء أضاف، "إن مقترح بريطانيا بتشكيل قوة أوروبية في مضيق هرمز قد يجر ما ليس في الحسبان".

وشدد على ضرورة ضمان الأمن للجميع في مضيق هرمز لتصدير نفطهم.

وفي ما يخص الحرب في اليمن، قال دهقان إن تصريحات السعودية والإمارات بشأن إنهاء هذه الحرب هي "عقلانية سببها الفشل".

وأشار إلى أن "الإمارات أرسلت إلى إيران رسائل، وأوفدت أشخاصا يتحدثون عن السلام، معتبرا أن هذه الخطوات تعود إلى فشلهم الذريع إقليميا".

إنتهى**أ م د

