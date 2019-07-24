ظريف يغادر بوليفيا متوجها الى السنغال

وأجرى ظريف زيارة الى نيويورك بدأت من 14 تموز/يوليو واستغرقت 6 ايام شارك خلالها في اجتماع المجلس الاقتصادي -الاجتماعي رفيع المستوى بمنظمة الامم المتحدة والقى كلمة فيه استعرض خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بالنسبة لمختلف القضايا.

كما اجرت مختلف وكالات الانباء والقنوات العالمية حوارات مع الوزير ظريف حول مختلف قضايا الساعة وفي مقدمتها الاتفاق النووي والحظر الاميركي اللاقانوني احادي الجانب ومدى احتمال المواجهة العسكرية واوضاع المنطقة.

وتوجه ظريف الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس في ختام زيارته الى نيويورك بهدف المشاركة في إجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في كاراكاس.

كما أجرى محادثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين حول الاوضاع في فنزويلا والتعاون بين البلدين.

وفي ختام مشاركته في اجتماع حركة عدم الانحياز زار ظريف نيكاراغوا وبوليفيا للبحث مع كبار المسؤولين فيهما بشان التعاون الثنائي.

وغادر ظريف قبل ساعة مدينة سانتاكروز البوليفية متوجها الى السنغال.

إنتهى**أ م د