روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الخليج الفارسي

واضاف بوغدانوف في تصريح للمراسلين اليوم الاربعاء، أن موسكو ستطرح مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي أمام الأمم المتحدة، ويجري النظر أيضا في إمكانية عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن.

وقال بوغدانوف ردا على سؤال بشأن تقديم الاقتراح إلى الأمم المتحدة، "إلى الأمم المتحدة طبعا".

ولم يستبعد أن يتم ذلك في اجتماع خاص لمجلس الأمن.

وأشار بوغدانوف إلى أن شركاء روسيا أبدوا اهتماما بمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي، قائلا "لقد أبدوا اهتماما كبيرا، لأنه اقتراح شامل، وهو مفهوم شامل لا يسيء إلى أي أحد، بل على العكس، يدعو إلى توافق الآراء" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

انتهى**2018/أ م د